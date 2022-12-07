Olay İskilip'in İbik köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 75 yaşındaki Hatun K., evine giderken iki köpeğin saldırına uğradı. Yaşlı kadını köpeklerin saldırısından komşuları kurtardı. Köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hatun K. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşananlar bir çocuğun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 köpeğin kadına saldırdığı ve yaşlı kadının köpeklerden kurtulmaya çalıştığı anlar yer aldı.

