Geçen hafta iç kanama geçiren ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Okuyan kurtarılamadı. Yaşar Okuyan, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” görüşüne yer verildi.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan 1949 yılında doğdu. Ankara Atatürk Lisesi'nde okudu. İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu. Bir dönem gazetecilik yaptı. 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabir, foto muhabir, istihbarat müdürü ve köşe yazarı olarak görev yapmış ve sürekli Basın Kartı almaya hak kazanmıştır. İmbat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aktif siyasete 1970'li yılların başında MHP'de başladı. O sıralar Hergün gazetesinin köşe yazarı ve Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Yaşar Okuyan da gözaltına alındı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAPTI

1982 yılında hapisten çıkar çıkmaz işadamı kimliği ile İmbat Fuarcılık ve bilahare Türker İnanoğlu ile Ulusal Video şirketlerini kurdu. Türkiye'nin ilk ciddi kitap fuarı organizasyonlarını İmbat Fuarcılık yaptı. ANAP kurulurken de Turgut Özal'ın yanında yerini aldı.

1991 yılında Mesut Yılmaz'ın ANAP Genel Başkanlığı'na seçildiği kongrede aktif rol oynadı. Daha sonra da partide Genel Başkan Danışmanlığı, Basın ve Propaganda Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Yalova'nın il olmasından sonra 20. dönem 21. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Mesut Yılmaz'la ters düşünce bakanlık görevinden ve ANAP'tan ayrıldı. ANAP'tan istifa etmesinin ardından 2002 yılında eski partisi MHP'ye girdi. 2004 yılında 28 Şubat sürecinde Hüsamettin Cindoruk ve ekibi tarafından kurulmuş olan Demokrat Türkiye Partisi'nin başına geçti. Mayıs 2005 olağan kongresinde partinin ismini Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirtti. Partinin amblemi de 'yeşil zemin üzerinde güneş' oldu. 2008 yılında genel başkanlığını yaptığı Hürriyet ve Değişim Partisi'ni kapatarak, kadrosuyla birlikte Halkın Yükselişi Partisi'ne katıldı. Yaşar Nuri Öztürk tarafından partiden ihraç edildi.

2011 yılında Yalova'dan bağımsız milletvekili adayı oldu, seçilemedi. Siyasete MHP'de başlayan ve ANAP'ın kurucuları arasında yer alan Okuyan 2019 yılının şubat ayında CHP'ye katılmıştı.

Yaşar Okuyan, 1989 yılında peyzaj mimarı ressam Öcal Hanım'la evlendi. Eşinden boşandı. Üç kız çocuğu olan Okuyan, 2012 yılında kendisinden 27 yaş genç maden mühendisi Özlem Hanım ile evlendi.