Çorum'un tanınmış simalarından, SSK Hastanesi ambulans şoförlüğünden emekli YasartEsen (92), bu akşam saat 20.00 sıralarında, bir süredir tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Suna Esen'in eşi, Cengiz Esen, Nergiz Baran ve Nilgün Türkoğlu'nun babaları, Selma Esen, Turan Baran ve Mehmet Türkoğlu'nun kayınpederleri, Erhan Esen'in ağabeyi, Av. Adnan Çırakoğlu ile Aydın Çırakoğlu'nun dayıları olan Yaşar Esen'in cenazesi yarın Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ