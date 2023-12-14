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Yaşar Çetintaş, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclisi'ne talip olduğunu, amaçlarının Çorum'u daha güzel, daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Yaşar Çetintaş, “Kentimize hizmet vermek için yerel seçimlerde CHP’den Belediye Meclisi Üyeliği için aday adayı olmuş bulunuyorum” dedi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de aday olan Yaşar Çetintaş, sanayi esnafının içinden gelen birisi olarak, sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içerisinde esnafın sorunlarına çözüm bulabilmek gayesiyle çıktığı yolda görev verilmesi halinde yılların verdiği deneyimle sorunların çözüm merkezi olan Belediye Meclisi’nde hizmet vermeye çalışacağını söyledi.