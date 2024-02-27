Beraberinde parti yöneticileri ve meclis üyesi adayları ile birlikte derneğin Turgut Özal İşmerkezi’ndeki ofisinde ziyaret eden Yaşar Anaç, Dernek Başkanı Erkan Karaca, yönetimi ve basın mensupları ile bir süre sohbet etti.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini, halkın yoğun ilgisi ve teveccühü ile karşılaştıklarını, Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerin sürpriz partisi olacağını dile getiren Anaç, belediye başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projeler hakkında bilgi verdi. Halkın değişim istediğinden söz eden Yaşar Anaç, bu değişimin adresinin de Yeniden Refah Partisi olacağını vurguladı. Anaç, Çorum Basın Derneği’nin ve yeni hizmet ofisinin hayırlı-uğurlu olmasını dileyerek, basın mensuplarının halkı bilgilendirme noktasında kutsal ve önemli bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Erkan Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek YRP heyetine teşekkür etti ve başarılar diledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ