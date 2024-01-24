“SGK’dan 90 gün vadeyle ödeme alan eczanelerin 30 gün vadede depo üzerinden firmalara ödeme yapmasının mümkün olmadığı bir ortamda, ilaç krizinin büyümesi kaçınılmazdır. Bu durum, eczacılarımızın ve hastalarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir.”

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, mevcut kur ile ilaçta sabitlenen kur arasındaki makasın açılması yüzünden bazı ilaç firmalarının Türkiye’ye satışı durdurduklarını, krizin giderek derinleşme eğilimi gösterdiğini söyledi.

Afacan, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son günlerde ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler, Türkiye'deki sağlık sistemi ve eczacılarımız açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Novartis firmasının koah, epilepsi, alzheimer, migren ve göz hastalarının kullandığı 14 ilacın Türkiye'ye satışını durdurma kararı, sektörde derin izler bırakacak önemli bir gelişmedir.

Ülkemizdeki mevcut kur ile ilaçta sabitlenen kur arasındaki makasın açılması, benzer durumların yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum, yeni nesil ilaçların ülkemize girişini engelleyebilecek bir riski beraberinde getirmektedir. Ek olarak, ilaç firmalarının artan kur farkını ve asgari ücret zammının altında kalan ilaç zammını dengeleme adına ödeme vadelerini kısaltma kararı, sektördeki ekonomik sıkıntıları daha da derinleştirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 90 gün vadeyle ödeme alan eczanelerin 30 gün vadede depo üzerinden firmalara ödeme yapmasının mümkün olmadığı bir ortamda, ilaç krizinin büyümesi kaçınılmazdır. Bu durum, eczacılarımızın ve hastalarımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir.

Çorum Eczacı Odası olarak, bu meseleleri yetkililerle paylaşarak sektördeki sorunların çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Ancak, bu konuda tüm meslektaşlarımızın ve kamuoyunun duyarlılığına ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve kalitesi için birlikte hareket etmeli ve sorunların çözümüne yönelik adımları atmaktan kaçınmamalıyız.”