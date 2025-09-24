Çorum Eczacı Odası, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eczacılık mesleğinin sağlık hizmetlerindeki kritik rolünü vurgularken, toplum sağlığının korunmasına yönelik eczacıların artan sorumluluğuna dikkat çekti.

Her yıl 25 Eylül’de kutlanan Dünya Eczacılar Günü, 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Genel Kurulu’nda alınan kararla ilan edilmişti. Bu kararın Türkiye’de alınmış olması, Türk eczacıları için ayrı bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Eczacılık mesleğinin evrensel değerlerini, sağlık hizmetlerindeki rolünü ve toplum sağlığına katkılarını görünür kılmak amacıyla tüm dünyada kutlanan Dünya Eczacılar Günü nedeni ile yazılı bir açıklamada bulunan Çorum Eczacı Odası şu görüşlere yer verdi: “Bugün eczacılık, yalnızca ilacın teminiyle sınırlı bir meslek olmaktan çıkmış, sağlık sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerde eczacılar, farmasötik bakım ile hastaların tedavi süreçlerini yakından takip etmekte, aşı uygulamaları ile toplum bağışıklığını güçlendirmekte. minör rahatsızlıklarda reçete yazma yetkisi ile hastalara hızlı ve etkin çözümler sunmakta, kronik hastalık yönetiminde düzenli izlem ve danışmanlık yaparak sağlık yükünü azaltmakta, dijital sağlık hizmetleri aracılığıyla hastalara çevrim içi danışmanlık sağlamaktadır. Bu dönüşüm, eczacının “ilaç sunan kişi” kimliğinin ötesinde, “birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu” kimliğini güçlendirmiştir.

Türkiye’de “Beyaz önlüğün ardındaki güven” olarak sağlık yolculuğuna eşlik eden Türk Eczacısı, yalnızca ilaç sunan değil; aynı zamanda bilgiye, rehberliğe ve güvene dayalı bir hizmetin taşıyıcısı olmuş; toplum sağlığının korunmasında kritik roller üstlenmiştir. Ancak sağlık sisteminde bugünkü ihtiyaçlar ele alındığında eczacılığın rolünün daha da genişletilerek uluslararası standartlara yükseltilmesi Türk Eczacısı için artık bir ihtiyaç değil zorunluluktur.

Bizler, dünyanın geldiği noktayı görerek ve ülkemizin sağlık politikalarına katkı sunarak; Farmasötik bakım hizmetlerini kurumsallaştırmalı; Eczanelerde aşı uygulamalarını yaygınlaştırmalı; Minör rahatsızlıklarda reçete yazma yetkisini hayata geçirmeli; Kronik hastalıkların takibinde eczacının yetkilerini artırmalı ve Sağlık okuryazarlığını geliştirecek danışmanlık hizmetlerini güçlendirmeliyiz. Böylece hem halkımız daha hızlı, kolay ve güvenilir sağlık hizmetine ulaşacak hem de sağlık sistemimizin üzerindeki yük hafifleyecektir.

Eczacı, bilgisiyle doğruyu gösteren, güveniyle yol açan, sağlıkla toplumu geleceğe taşıyan bir meslek insanıdır. Biz eczacılar; ilacı yalnızca raftan veren değil, ilacın akılla, bilimle ve vicdanla yönetilmesini sağlayan bir sağlık danışmanıyız.

Dünya Eczacılar Günü vesilesiyle; halkımıza bir kez daha söz veriyoruz: Bilgi, güven ve sağlıkla yanınızdayız. Yetkililere sesleniyoruz: Eczacının yetkilerini genişleterek bu dönüşümün önünü açın. Meslektaşlarımıza çağrımızdır: Geleceği birlikte yazalım, dönüşümün öncüsü olalım. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun! Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de yarın da, bilgiyle, güvenle ve sağlıkla toplumun yanında olmaya devam edeceklerdir”

