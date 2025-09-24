Yeni eğitim öğretim döneminde yurt kayıtları için Çorum’a gelen öğrenci ve velileri, Çorum müftülüğü personeli, GSB yurtlarında görev yapan müftülük personeli, manevi danışmanlar ve TDV Kadın kolları üyeleri tarafından karşılandı.

Kerebi Gazi Erkek, Hayreddin Karaman Yükseköğretim Kız ve Hitit Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu önünde bekleyen öğrenci ve velilere, TDV Çorum Şubesi’ne ait Mobil İkram Aracı çorba ikramında bulundu.

İl Müftü Vekili Yasin Baykal ve Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin de katılım sağlayarak öğrenciler ve velileriyle hasbihal etti.

Öğrenciler ve velileri, müftülüğün ilgi ve alakası ile TDV’nin ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek Çorum Müftülüğüne teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi