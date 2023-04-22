Bayram vesilesi ile Çorum’a geldiğini ve yakınlarına ziyarette bulunduğunu söyleyen Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesi’nde birlikte okuduğu arkadaşlarını da ziyaret ederek bayramlaştı.

Çorum imam Hatip Lisesi 1982 mezunları olarak yaz aylarında arkadaşları ile mutlaka bir araya geldiklerini belirten Şahin, “Yazları artık gelemiyorum. Bayram vesilesi ile Çoruma geldim yakınlarımı ve annemin mezarını ziyaret etmeye. Gelmişken de arkadaşları ziyaret ettik bayramlaşmak için. Güzel bir ortamda bayramlaşıyoruz” dedi.

(Tugay Göktürk)