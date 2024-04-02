Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 1 haftadır süren başkanlık seçimlerinin bugün yapılan 12 ve 13. tur oylamalarında da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

HİÇBİR TURDA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.

12. TURDA ALINAN OYLAR

Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde oldu:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 108

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 105

Yargıtay Başkanı Akarca: 98

13. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde 13. tur oylama yapıldı ancak bu turda da salt çoğunluk sağlanamadı.

13'üncü tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu şu şekilde:

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 113

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 104

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 103

YARIN 14. TUR YAPILACAK

13. turda seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken boş oy kullanılmadı. 12 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim yarın gerçekleştirilecek 14. tur ile deva

Editör: AA AJANS