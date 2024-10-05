Çorum’da çocuklara yönelik, hayvan sevgisinin anlatıldığı bir tiyatro oyunu sahnelenecek.

Hayvan sevgisi, dostluk ve sağlık yaşam ile ilgili kazanımları içeren “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından bugün (5 Ekim 2024 Cumartesi günü) saat 13.00 ve 15.00’de Turgut Özal İşmerkezi Konferans Salonunda sahnelenecek.

Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyunda Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi anlatılıyor. Oyunda Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadeleye tanıklık edeceksiniz. Eğlenceli ve komedi türündeki oyun 2- 9 yaş çocuklar için tavsiye ediliyor.

Oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Rüveyda Nur Ünal (Tilki), Yunus Emre Bayram (Bay Ayı) rollerini canlandıracak.

Oyunun biletleri; Aybebe Kids’ten veya internet ortamından (Biletix / Biletinial) temin edilebilecek. Oyunla ilgili bilgiler; 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: Haber Merkezi