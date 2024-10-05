Çorum Valiliği’nin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Tasarruf Tedbirleri kapsamında bir yazı yollayarak çay kahve setleri ile su ısıtıcılarının kaldırılmasını istediğini söyleyen Fatih Okumuş, kamu harcamalarının verimliliği konusunda hiç kimsenin itirazının olmadığını, gereksiz ve yersiz kaynak kullanımı ile israfın mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini açıkladı.

Okumuş ancak devletin dışa dönük yüzü olan kamu kurumlarında görev yapan tüm memurların içtiği bir bardak çay, kahve ile sıcak suyun çok görülmesinin asla kabul edilemeyeceğini de belirterek: “Yazıda kantin ve çay ocağı bulunan kurumların varlığından bahsedilmektedir. Ya biz bu kantinlerin varlığından haberdar değiliz ya da yetkililere aktarılan bilgi notunda bir sorun var. Okullarımızın, hastanelerimizin, camilerimizin, il müdürlüklerimize bağlı kurumlarımız kaç tanesinde bu tür işletmeler mevcut? Kaldı ki kantin bulunan kurumlarımızda kamu çalışanlarımız kendi imkanları ile hizmet almaya gelen vatandaşlarımıza çay ve kahve ikramında bulunmaktadır. Tasarruf yapalım evet ama sosyal maliyetini de düşünerek yapalım. İlgili yazının bu hususlar göz önünde bulundurularak geri çekilmesi yerinde olacaktır” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ