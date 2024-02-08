Anahtarla birlikte kendisini otomobile kilitleyen 3 yaşındaki çocuk, dakikalarca kapıyı açamadı. Babasının küçük çocuğa anahtarla kapıyı nasıl açacağını tarif etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle'de yaşanan olayda 3 yaşındaki Nartan Oral, kendisini otomobilin içine kilitledi. Otomobilin anahtarını da elinde tutan minik Nartan, kapıyı açmayı başaramadı. Otomobil içerisinde kilitli kalan Nartan'ı dışarıdan babası Harun Oral yönlendirmeye çalıştı.

O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu. Dakikalar süren uğraş sonucunda Nartan kapıyı açamazken, baba çareyi eve giderek yedek anahtarı alıp kapıyı açmakta buldu.