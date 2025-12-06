Alınan bilgiye göre, Ankara Çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkisinde B.K. idaresindeki 06 KLS 68 plakalı otomobil, 17 ZC 171 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki B.K ve E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan M.C, ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle dorsenin altına sıkışan araç, vinç yardımıyla tırdan ayrıldı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga götürüldü.

Muhabir: AA AJANS