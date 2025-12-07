Erzincan’ın Sazlıpınar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve kendi sürüsüne çobanlık eden Mert Yılmaz, kış uykusuna yatmaya hazırlanan iki ayıyı görüntüledi.

Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ayıların henüz kış uykusuna yatmadıkları, bu yüzden daha yüksek bölgelere doğru çekildikleri gözlendi.

Yılmaz’ın kayda aldığı görüntülerde ayılardan birinin oldukça kilolu, diğerinin ise bir ayağında sakatlık bulunduğu dikkat çekti.

Görüntüler doğa tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.

