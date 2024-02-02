Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Ula İlçesi Kızılkaya Mahallesi’ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Acil Sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında alevlerin arasında kalan 89 yaşındaki Ali Demir isimli yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.