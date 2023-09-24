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Osman C.(31) idaresindeki 19 ADE 476 plakalı otomobil Kale Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kaza nedeni ile sürücünün araç içerisinde sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri aracından inmek istemeyen sürücüyü ikna etmeye çalıştıkları esnada otomobil alev aldı.

Yanan otomobilden zorla çıkartılan alkollü sürücü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.