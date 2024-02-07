Yaralı gencin bir işyerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Deniz C.E.(21) bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

76Fdbab5 A5Bd 4530 B49F Be87796De6B8

Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işyerine sığındı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk mudahalesi yapılan Deniz C.E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdigi ifadede saldırganın 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra kendisini bıçakla yaralandığını söyledi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

7C4E9C08 4091 460C 8A8B 684C901B6E48