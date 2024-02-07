Yaralı gencin bir işyerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Deniz C.E.(21) bir arkadaşı ile Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde yürüdüğü esnada tanımadıkları bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı genç olay yerinden kaçarak Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işyerine sığındı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansta ilk mudahalesi yapılan Deniz C.E., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polise verdigi ifadede saldırganın 'Ne bakıyorsun' dedikten sonra kendisini bıçakla yaralandığını söyledi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.