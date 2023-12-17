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Samsun Yolu 4. Kilometredeki “dev” ÖzlemMax Mağazası’nın Sahibi Metin Ünal, 2024 yılının süper modellerini Çorumluların beğenisine sunduklarını belirterek, “Büyük fırsatlar ve alım kolaylıkları ile kış sezonuna girdik. Yatak odası, salon takımı ve yemek odası gruplarımızda hem bol ürün seçeneği, hem de olağanüstü fiyat avantajları ile Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.” dedi.

ÖzlemMax’ın yarım asra yaklaşan geçmişine de değinen Metin Ünal, 15 metrekarelik bir mağazada faaliyete başladıklarını, bugün 7 bin metrekareyi aşan dev bir mağazayla hizmet verdiklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin en köklü mobilya mağazalarından biriyiz. Çağdaş konseptimiz ve hizmet kalitemizle sektörün öncülerindeniz. En seçkin ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz” ifadesini kullandı.

Mağazaya ulaşım için ücretsiz müşteri servislerinin olduğunu ve mağazada çocuklar için oyun parkının bulunduğunu anlatan Ünal, mağaza bünyesindeki teknik servisle satış sonrası her türlü hizmetin verildiğini, tüm ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu ve Türkiye’nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını söyledi. Ünal, kendi sektöründe “ilk”lere imza atan Özlem Max’ın mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Metin Ünal, ÖzlemMax’ın yılın sonunda başlattığı kampanya ile ilgili telefonla bilgi alınabileceğini, zengin ürün çeşitlerini görmek isteyenleri ise mağazada misafir etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.