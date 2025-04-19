Alınan bilgiye göre Kale Mahallesi Meram Sokaklarda polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan O.K.B. idaresindeki 06 LUC 77 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'ta kovalamaca ile yakalandı.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü ile araçta bulunan S.E., biber gazı ile etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.

Hakkında evrakta sahtecilik suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlenen O.K.B., gözaltına alınırken, dur ihtarına uymamak, makas atmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 24 bin 200 lira ceza uygulandı.

O.K.B., ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, otomobil ise çekici ile otoparka kaldırıldı.