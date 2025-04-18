Edinilen bilgiye göre, Çorum’da 11-18 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 105 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 26 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Denetimlerde, 4 bin 189 şahıs sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 8 adet ateşli silah , 1 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör, 7 adet tabanca fişeği, 6 adet av fişeği, 46 adet sentetik ecza hapı, 33,23 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 265 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 5 araca idari para cezası uygulandı.

Editör: İHA AJANS