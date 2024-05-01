Bu kapsamda Şeyhmustafa, Karacaköy, Serban, Tatar, Kınıkdeliler, Öksüzler, Mehmet Dede Obruk Köyü, Aksungur, Tatar, Karapürçek, Alpagut, Mescitli, Çamlıca, Kuyumcu, Türkler, Kınıkdeliler, Atçalı, Pınarcık, Mecitözü/Kargı ve Gökgözler köylerinde eller semaya yükselirken, kurbanlar kesilerek yağmur duası yapıldı.



Köylerde hava şartları mevsim normallerinin dışında seyrederken, tarım ve çiftçilikle uğraşan köy sakinleri yağmur duası için bir araya geldi. Dua etkinliklerine siyasi parti temsilcileri de yoğun ilgi gösterdi.

Bu kapsamda düzenlenen yağmur dualarına CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Genel Meclisi Üyeleri Meryem Demir, Veli Uysal, Ümit Er, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Sadettin Akgül başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.