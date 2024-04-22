Kastamonulu Hakan Demirtaş ve Osmancıklı Zeynep Demirtaş çiftinin 5 Ocak 2023 tarihinde doğan oğlu Yağız Batu’ya 9 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Çift, teşhisin konulmasının ardından gerekli tedavi yollarına başvurdu. Yağız Batu'nun yurt dışında tedavi alabilmesi için aile, Çorum Valiliği onaylı kampanya başlattı. Kampanyanın yüzde 90'ı tamamlandı. Yağız Batu'nun ilacına kavuşması için son yüzde 10'luk dilime girildi. Demirtaş ailesi, Çorumlulardan desteklerini beklediklerini ifade etti.

Editör: NURDAN AKBAŞ