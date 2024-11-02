ISVEA Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz Bloomberg HT’de yayınlanan 30 Dakika Programının canlı yayın konuğu oldu.

Erdem Çenesiz “Seramik sektörü % 82 yerli katma değer oranı ile çalışan bir Sektör yani imalat sanayide rekortmen sektör. İhraç ettiğimiz her 100 Dolarlık ürünün 82 doları ülkemizde kalıyor, yerli kaynaklar ile üretim yapan bir sektör. Bizim ihracatımız bir çok sektörün ihracatına göre kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisi çok daha yüksek. Sektörümüz tasarım ve ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi haline geldik. ISVEA’nın da dahil olduğu alan olan Seramik Sağlık Gereçleri alanında Avrupa birincisiyiz” dedi.

2025 SEKTÖRÜN DÖNÜŞ YILI OLACAK

Seramik sektörü genelinde 2023 (Eylül) –2024 (Eylül) dönemi yıllık ihracatında %10 artış olduğunu belirten Çenesiz, “1 milyar doları aşan ihracatın 820 milyon doları net döviz fazlası olarak ülkemizde kaldı. Amerika tarafından Hindistan’a uygulanacak olan Anti-Damping ’den dolayı Türk seramikleri alternatif olarak değerlendiriliyor. Marka imajı ve ürün kalitesi bakımından Hindistan’a karşı çok önde olan sektörümüz bu durumu pozitif yönde değerlendirecektir. Sektörün geleceği ile ilgili konuşan Çenesiz 2025 Yılı Seramik Sektörünün geri dönüş yılı olacak Avrupa’da büyüme yavaşlasa da biz pazar payımızı arttırarak ihracatımızı arttıracağız” diye konuştu.

UNİCERA HAFTAYA KAPILARINI ACIYOR

100.000 m2’lik alana kurulan 100 bin’den fazla ziyaretçi alan Avrupa'nın en büyük ikinci seramik ve banyo ürünleri fuarı olan UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuar’nın 4-8 Kasım arasında İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerini beklediğini hatırlatan Çenesiz, "1200’den fazla markanın ürünlerini sunduğu UNİCERA 20 binden fazla yurt dışı ziyaretçisiyle de uluslararası arenada Türk Seramik ve Banyo ürünlerinin alıcılarla buluşmasını sağlıyor. İnşaat sektörünün tüm paydaşlarını Unicera fuarına bekliyoruz" ifadesini kullandı.