Çorumlu hemşehrimiz Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Nihat Köse (61) vefat etti.

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden Köse için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Mersin'de ikamet eden, merhum emekli Öğretmen Mehmet Ali Köse'nin oğlu Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı, Veteriner Hekim Nihat Köse'nin vefatı derin üzüntü yarattı.

Kargı'yı çok seven ve memleketi Çorum'la bağını koparmayan Nihat Köse evli ve 2 kız babasıydı.

Köse'nin cenazesi bugün ikindi namazının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde defnedildi.