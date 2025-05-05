Yıldızpark Düğün Salonu’nda önceki akşam gerçekleşen organizasyona yoğun katılım sağlanırken, gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, türküleriyle geceye damga vurdu.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve çok sayıda veteriner hekim katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetçi, 2009 yılında kurulan odanın bugün 214'ü aşkın üyesiyle faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Çorum’da 80 serbest veteriner kliniği ile hayvan sağlığı, hayvancılığın verimliliği ve halk sağlığının korunması için büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Fatih Şerbetci, “Bu kliniklerimiz, yalnızca hayvanların değil, aynı zamanda üreticilerimizin, çiftçilerimizin, hayvanseverlerin ve toplumun tamamının yanında yer alan, fedakâr ve bilinçli bir meslek grubunun sahadaki yüzüdür” dedi.

Veteriner hekimlerin bireysel çabalarının çok ötesinde halk sağlığına, gıda güvenliğine, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirten Şerbetci, “Bu nedenle mesleğimizin hak ettiği değeri görmesi, sorunlarımızın çözüm bulması ve toplumla daha güçlü bir bağ kurması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, meslek hayatını sürdüren tüm hekimlerimize başarı ve kolaylıklar, aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Dünya Veteriner Hekimler Günümüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise konuşmasında veteriner hekimlerin varlığında değeri bilinmeyen ancak yokluklarında hayati öneme sahip oldukları ortaya çıkan bir meslek grubu olduğunu anlattı. Veteriner hekimlerin sağlık meslek grubu içerisinde yerini alması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, Veteriner hekimlerin de sağlık meslek grubu ile aynı haklardan yararlanması, şiddetle karşılaşmamaları gerektiğini söyledi. Ali Eroğlu ayrıca bugüne kadar mesleklerine katkı sağlayan Vali Ali Çalgan’a da teşekkürlerini iletti.

Veteriner hekimlik mesleğine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı geçtiğimiz hafta Ankara’da “2025 Yılı Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmet Ödülü” alan Vali Ali Çalgan ise konuşmasında veteriner hekimlerin dünyada çok önemli bir görev ifa ettiğini dile getirerek, tüm veterinerlerin Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü kutladı.

Veterinerlerin “kamu menfaati mi vatandaşın menfaati mi?” dendiğinde kamu menfaatini önde tuttuğuna bir çok kez şahit olduğunu kaydederek nitelikli hayvan ırkının sayıca artırılması, sağlıklı ete ulaşım için denetimlerin sıkı olması gibi faaliyetlerinden dolayı bütün veteriner hekimleri kutladığını kaydeden Vali Çalgan, “İleriki zamanlarda sizlerin gayreti ile meslek sorunlarını her platformda dile getirmek adına daha iyi şartlara kavuşacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geceye katılan ve Veteriner Hekimler Odası’na desteklerinden dolayı Vali Ali Çalgan’a, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter’e, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya’ya plaketini Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetci takdim etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu de Fatih Şerbetçi’ye üzerinde aynı zamanda veteriner hekim olan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un bir fotoğrafı bulunan tablo hediye etti.

Geceye katılanlar program sonunda sahne alan ünlü türkücü Mümin Sarıkaya’da seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle geceye renk kattı.

Editör: HABER MERKEZİ