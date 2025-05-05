Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı’nın kurucu Genel Başkanı hemşehrimiz emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu, 96 yaşında Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Çorum’da 1929 yılında doğan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Konya Kuleli Askeri Lisesi ve Ankara Kara Harp Okulu’nu bitirip silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinde görev yaptıktan sonra 1983 yılında emekliye ayrılan emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu aynı zamanda merhum MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in de hocası idi. Babaoğlu bir dönem MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak da görev yaptı.

Sevim Babaoğlu’nun (Kılıçcıoğlu) eşi, Alparslan, Turan ve Gökhan Babaoğlu’nun babaları, merhum Çorum Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ile Ayhan Kılıçcıoğlu’nun ise enişteleri olan Raif Babaoğlu aynı zamanda TSK Mehmetçik Vakfı'nın kurucu Genel Başkanı olarak 1982 yılından 1995 yılı 31 Aralık tarihine kadar görev yapmıştı.

Halıcıoğlu İstanbul Personel Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı kurucusu ve ilk komutanı, İYİ Parti Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Elif Babaoğlu’nun da dedesi olan Emekli Tuğgeneral Raif Babaoğlu, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi