Çorum’un tanınmış ayakkabıcı esnafından merhum Rifat Kazancı’nın eşi, Huzur Cami emekli İmam Hatibi Ömer Kazancı, İmam Hatip Lisesi emekli Öğretmeni Hayrettin Kazancı, ayakkabıcı esnafı Nuri Kazancı’nın anneleri, emekli Trafik Polisi Mustafa Solak’ın ise kayınvalidesi Fadime Kazancı hayatını kaybetti.

İbrahim Küreli ve Selma Kaynak'ın babası, Mehmet, Mahmut ve Çimento Fabrikası'ndan emekli Ahmet Küreli'nin ağabeyleri olan Köy hizmetlerinden emekli Mustafa Küreli de (82) tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etti.

Merhum ve merhumenin cenazesi dün Akşemsettin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi. Aynı yerde vefat eden Zekeriya Aksoy’un da namazı kılınırken, cenazelere

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Hitit Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci başta olmak üzere çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ