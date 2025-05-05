CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı, nefretle kınanırken, tüm siyasi çevrelerden tepkiler yağdı.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e yapılan hain ve alçakça saldırıyı nefretle kınıyorum. Meczubun işi diyemezsiniz. Öfkeyi örgütleyen, hukuku paspas yapan herkes bu saldırının sorumlusudur. Teslim olmayız, gerektiğinde en sert tepkiyi veririz!” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin açık ve net bir şekilde iktidara yürüdüğünü, ilk seçimlerde ülke yönetimini eline alacak olan partilerinin Türkiye’ye adalette, hukukta, insan haklarında, demokraside, hayatın her alanında aydınlık bir geleceğe kavuşturacağını vurgulayan Dinçer Solmaz, “Bu tür alçakça saldılar bizleri yıldıramaz, yolumuzdan alıkoyamaz. Korkmuyoruz, halkımızla birlikte iktidara yürüyoruz. Bu saldırıların hesabını demokratik yollardan sormaktan asla geri durmayacağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Dinçer Solmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırının demokrasiye, siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunun altını çizerek, “Kutuplaşmanın, keskinleşmenin, kimseye bir faydası yok. Olayın sorumlusu layık olduğu cezaya kavuşmalıdır” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Solmaz, “Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşarken Sayın Özgür Özel'e yönelik saldırı gerçekleşmesi çok üzüntü verici. Bu saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. Saldırgan hukuk önünde gereken hesabı vermelidir. Saldırının Sırrı Süreyya Önder'i anma programından çıkarken gerçekleşmesi ayrıca üzüntü kaynağı. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur. Siyasete, demokrasiye ve toplumsal barışa yönelik şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Bu ülkenin onurlu insanları, bu kirli senaryolara teslim olmayacak” dedi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ayrıca saldırı ile ilgili bugün saat 13.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda toplanarak kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını ve tüm Çorumluları programa davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi