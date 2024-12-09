Belediye Meclisi toplantısında söz alan Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi'nin mali yapısı, belediyelerin kamuya olan borçları ile Sayıştay Raporu üzerine art arda sorular yöneltti.

İşte o sorular:

“Meclis kararına rağmen Çorum Belediyesi’nin vergi borcunu ödemek için Vergi Dairesi'ne cami ya da Kur'an Kursu devrettik mi? Yani vergi borcumuzu ödemek için cami veya Kur'an Kursu alanı verdik mi? Çorum Belediyesi'ne vergi borcuna karşılık bir haciz işlemi yapıldı mı?

2023 yılı Sayıştay Raporu kapsamında Çorum Belediyesi'nin denetim raporu yayınlandı. Sayıştay raporları üzerine soracağımız bir kaç sorumuz var. CHP olarak her denetim komisyonu raporunu okuduğumuzda burada bize süratle muhalefet yapılır, hatta son toplantıda Sayın Kenan Özüyağlı sessiz pandomim yapmıştı.

Sayıştay denetçileri 2023 yılı CHP komisyon denetim raporunu almış, Sayıştay raporuna koymuş.

Siz bir kent mobilya işletmeciliğine ilişkin sözleşme devriyle alakalı ihale yapmışsınız. 2 Şubat 2022 yılında 10 yıllığına bir firmaya işletmeciliğin devri, 1500 sayılı encümen kararı ile bir alanı devretmişsiniz. Çorum Belediyesi'nin devirde hiçbir kurala uymadığı tespit edilmiş. Sayıştay raporunda devir alan firma yeterlilik şartlarını taşımaması nedeniyle yapılan devrin geçersiz olduğu değerlendirilmiş.

Şimdi bu bulguya rağmen sözleşme devam ediyor mu? Yasal statü kazanmış mıdır? İptal edilmiş midir? Hukuksuzluk giderilmiş midir?

Yine denetimlerde doğrudan teminlerle ilgili bulgulara dikkat çekilmiş. Her yıl aynı şeyi söylüyoruz. Siz kendi içinde aynı işi bölümlere bölemezsiniz. Açık ihale olarak yapmak ve rekabet kurallarına uymalısınız.

Sayıştay raporunda belediye içinde toplam 56 iş doğrudan teminle değerlendirilmiş, sadece bir tanesine sözleşme yapmışsınız. 55 doğrudan temin işine sözleşme yapmamışsınız. CHP'nin iddiası değil, Sayıştay raporu. Bu 55 işin toplam hacmi nedir? Hangi işlerdir? Kimlere verilmiştir. Kamu zararı oluşmuş mudur?

Çorum Belediyesi'nin iç denetiminde aksaklık olduğunu söylemiştik. Şimdi Sayıştay aynı şeyleri rapor olarak yazmış. Özellikle ihaleler, doğrudan teminler ve duran varlıkların hesaplanması ile ilgili bulgular var.

Geldiğimiz nokta ve zaman CHP'yi haklı çıkardı. Grubumuz adına bu sorularımıza cevap bekliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ