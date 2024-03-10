31 Mart yerel seçimleri öncesi köyleri ziyaret ederek çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Veli Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Parti emekçileri Mehmet Şahin, Kemal Sönmez ve ablası, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Serda Uysal Karlıdağ ile birlikte köyleri ziyaret eden Veli Uysal, kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

KÖYLERDE YOĞUN İLGİ VARDI

Çorum Merkez Şekerbey, Yoğunpelit, Sazak, Çobandivan, Elköy, Ahmetoğlan, Hımıroğlu, Çıkrık, Örencik, Üçköy, Gökçepınar ve Karagöz köylerini ziyaret ederek saha çalışmaları yapan İl Genel Meclis Üyesi Adayı Veli Uysal ve beraberindekiler, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Uysal, sorun ve talepleri sahada tespit ederek, İl Genel Meclis Üyesi seçilmesi halinde sorunların çözümü için mücadele edeceğini söyledi.

Uysal, seçmenleri sandığa davet ederek vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet etti.

Editör: BÜLENT USLU