Çorum Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 11-15 Kasım tarihleri arasında kutlanan “Dünya Çocuk Kitapları” haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Veli Paşa Hanı’nda kitap okuma saati yapıldı.

Çocukların kitap okuması konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte ayrıca çocuklar Çorum Belediyesi Şehir Müzesi’ni de gezdi. Etkinlik sonunda çocuklara Çorum Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ