Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Milletvekili Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte Uğurludağ İlçesi’nde esnafı, kahvehaneleri, sivil toplum kuruluşlarını ve alışveriş pazarını ziyaret ederek yarın yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

Vatandaşlarla sohbet eden, sorun ve talepleri hakkında bilgi alan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, sorunların çözümü noktasında çaba göstereceğini ve Çorum’un, üreticilerin, halkın beklentilerine kavuşması, hakkını alması için Meclis’te mücadele edeceğini bildirdi.

Tahtasız, Uğurludağ’da yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı. Milletvekili Tahtasız’a CHP Uğurludağ İlçe Başkanı Hünkar Akburu, İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldırım ile İl Başkan Yardımcıları da eşlik etti.



TAHTASIZ, KAYMAKAM ŞAHİN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tahtasız, Uğurludağ Kaymakamlığı’nı da ziyaret etti.

Tahtasız, Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin ile bir süre sohbet ederek, ilçenin sorunları konusunda bilgi aldı, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Kaymakam Şahin, ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Tahtasız’a teşekkür etti.

ZİRAAT ODASI’NA ZİYARET

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Uğurludağ Ziraat Odası’na ziyaret etti. Tahtasız, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Denden’i ve oda yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet ederek, çiftinin, üreticinin sorun ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.