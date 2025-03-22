“Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sadece bir örnek; pandemi kapanmaları döneminde 1388 -hayali- konser düzenleyip, o günün parasıyla 458 milyon liralık hakediş ödeyenler milleti sokağa çağırıyor. Dikkat ederseniz CHP’siyle, medyasıyla, diğer yapılarıyla muhalefet tarafı, gerek diploma gerekse yolsuzluk-hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap veremiyor.”

Alar, muhalefetin yargıya intikal eden konulara cevap veremediğini belirterek, "Kamuoyunda konuşulan ve yargıya intikal eden konulara cevap veremiyorlar, çünkü hepsinin doğru olduğunu ve çok daha fazlasının olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar” dedi.

Diploma yolsuzluğu ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına değinen Alar, “Diploma yolsuzluğuna, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına cevabı olmayanlara hak, hukuk, adalet diye gösteri yapanlara soruyorum: Yüzyılın yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını savunduğunuzun farkında mısınız? Bağırarak, çağırarak, yakıp yıkarak, toplumu provoke ederek, güvenlik güçlerine ve kamu mallarına zarar vererek bir yere varamaz, yargılanmalarına engel olamazsınız” ifadelerini kullandı.

1993 yılında yaşanan İSKİ skandalından bugüne ana muhalefette değişen bir şey olmadığını vurgulayan Alar, "AK Parti olarak biz ülkenin gerçek gündemiyle meşgulüz. Sokağa çağırmalar ve gösteriler yolsuzlukları örtbas girişimi olup vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR