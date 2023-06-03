Çorum’da sabah saatlerinde ekmek almak için fırınlara ve bakkallara giden vatandaşlar, bir anda “zamlı ekmekle” karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadılar.

Yüksek girdi maliyeti sebebiyle yapıldığı belirtilen zamla birlikte ekmek 5 lira olurken, biz de Gazi Caddesi’nde vatandaşların ekmek zammı hakkında görüşlerini aldık.

“MİLLETİMİZ LÜKSÜNE DÜŞKÜN”

Bir vatandaş, “Olsun yemekten vazgeçmeyiz. Ben restoranda çalışıyorum akşama kadar millet akın akın orada ya. Paramız var çok şükür sadece milletimiz lüksüne düşkün olduğu için paramız yiyelim ama bitmesin istiyorlar. Bu yani yoksa zam falan bizi etkilemiyor çok şükür. Tayyip babamız her şeyimizi sağlıyor” dedi.

“ZAM NORMAL”

Bir vatandaş zammın normal olduğunu Eskişehir’de de ekmek fiyatının 5 lira olduğunu söyledi.

Bir vatandaş, “Zam olduysa be yapalım devlet de maaşlarımıza zam veriyor” derken, bir başka yurttaş Sungurlu’da aylar önce ekmek fiyatının 5 lira olduğunu belirterek, “Bence fiyat çok iyi. Ucuz hatta Tayyip babanın canı sağ olsun” diye konuştu.

Vatandaşların zamların artacağını düşünmesi gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “10 lira da olabilir benim için sorun yok” ifadesini kullandı.

“OY VERENLER DÜŞÜNSÜN”

Bunların daha iyi günlerimiz olduğunu savunan bir kadın, “İyi olmuş. Oy verenler düşünsün. Daha da gelecek yeni zamlar. Diyecek bir şey yok.” yorumunu yaptı.

Bir vatandaş ironi yaparak, “Efendim çok pahalı bir an önce değiştirmek lazım” derken bir başka vatandaş bu zamlar karşısında asgari ücretlinin geçinmekte daha çok zorlanacağını ifade etti.

“BUNUN SONU NE OLACAK?”

Zamma tepki gösteren bir emekli şunları söyledi: “Ekmeğe 5 lira çok değil mi? Kira, faturalar zaten geçinmekte zorlanıyoruz. Bunun sonu ne olacak. Biz nasıl edeceğiz.”

Bir vatandaş 5 liranın normal olduğunu, İstanbul’da ekmeğin 10 lira olduğunu dile getirdi.

Zammı sorduğumuz bir kadın, “5 lira normal değil mi? Her şey pahalanıyor bir gün bir günü tutmuyor buna da şükür” diye konuştu.

“5 LİRA ZAM AZ”

5 liranın az olduğunu belirten bir vatandaş şöyle devam etti: “Şükürcü bir topluma az bile. Adam yavan ekmeğe karın doyuruyor şükrediyor. Beni yöneten 600 insan kuyu kebabı yiyor Ankara’da onlara her şey bedava. Adam yine de alkış tutuyor. Bunlar yazık, yazık bu ülkeye.”

Fiyatların yerinde durmamasından şikayet eden bir vatandaş, “Fiyatlar uçuyor, ben aslında Esnaf Odası’nda Aşçılar Lokantacılar sekreteriyim ama ben de kızıyorum bu zamlara. Allah millete vatandaşa yardımcı olsun” dedi.

Nurdan AKBAŞ –Tugay GÖKTÜRK