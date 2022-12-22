Bir vatandaş, “Bu zam bizi Ay’a çıkarır. İnanılmaz bir para. Ne olacak ki ister 10 bin ister 15 bin olsun bu pahalılıkta verilen zammın bir önemi yok. Önce artan fiyatları durdursunlar. Bizler aslında ülkemizde gidişata üzülüyoruz. Zararın neresinden dönersek kardır.” dedi.

8 bin 500 lirayla geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Çorum’da bile kiralar 2-3 bin lira olmuş. Mümkün değil geçinebilmek. Paramız cebimizde eriyip gidiyor. Çok saçma, bu rakamı çok az buluyorum. Ve üzülüyorum insanlarımız için bu hayatı hak etmiyorlar.” diye konuştu. ,

“HER ŞEY ATEŞ PAHASI”

Verilen zammı az bulduğunu ifade eden bir vatandaş, “Görüyorsunuz her şey ateş pahası. Marketlerde fiyatlar almış başını gitmiş, bu paraya geçinmek çok zor. En az 10 bin lira olmalıydı.” şeklinde konuştu.

“BİZLERİ AÇLIĞA MAHKUM ETTİLER”

Bu zammın yetersiz olduğunu savunan bir vatandaş, “Biz emeklileri de açlığa mahkum ettiler. 3 bin 500 lirayla geçinemiyoruz. Elektrik olmuş dünyanın parası. Bir aydır evde yoktum sadece buzdolabı çalıştı 200 lira gelmiş. Yok böyle bir dünya.” cevabını verdi.

Bir vatandaş zammı az bularak şunları söyledi: “Geçinemiyoruz, her gün yeni zamlara uyanıyoruz. Yeter artık bizleri düşünsünler. Acımızdan öleceğiz neredeyse, her şey pahalı yavrum. Allah herkese sabır versin.”

“FIRSATÇILAR AKBABA GİBİ BEKLİYOR”

Zammın kulağa hoş geldiğini ancak fırsatçıları da unutmamak gerektiğini dile getiren bir vatandaş şöyle devam etti: “Fırsatçılar akbabalar gibi bekliyordur. İnşallah asgari ücret 8 bin 500 lira oldu diye her şeye zam yapmazlar.”

“2 ODAYI ANCAK YAKABİLİYORUZ”

Bir vatandaş, ekonomik şartlardan dolayı asgari ücretin 15 bin lira olması gerektiğini savunurken, başka bir vatandaş ise “8 bin 500 çok güzel para ama bu şartlara göre değil. Ben de asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum, bir yandan kredi ödüyorum. Pahalılık var çok, faturaları ödemekte güçlük çekiyoruz. Isınmak için 2 odayı ancak yakabiliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun.” dedi.

Bir vatandaş “Yeter, çok bile” yorumunu yaparken, bir vatandaş ise “Vallahi zam yapmasalar ondan daha iyi. Her şeye zam geliyor her şeye, ne zammı yapsınlar ne de asgari ücreti artırsınlar.” ifadelerine yer verdi.

“REİS NE VERİRSE O”

Asgari ücret zammının iyi olduğunu söyleyen bir vatandaş, emeklilere de zam istediğini belirterek, “Emekliler sürünmeye devam ediyor. Ancak vitrinlere bakıp geçiyoruz. Biz de zam bekliyoruz bakalım gari Reis ne verirse o.” diye konuştu.

“Asgari ücret zammı az oldu” diyen bir vatandaş şunları kaydetti: “Bu zamanda her şeye yüzde 100-200 zam var. Emekliyi ne yapacaklar bakalım vallahi bilmiyorum. Kendi bakanına, milletvekiline zam yapıyorlar emekliye geldi mi yok.”

Kendisi gibi herkesin verilen zamla idare etmek zorunda olduğunu vurgulayan bir vatandaş, “Bir şekilde zamları durdurmaları gerekiyor. Enflasyon bitmeli yoksa asgari ücrete zam da çare değil gördük.” şeklinde konuştu.

“BUNA DA ŞÜKÜR”

Bir vatandaş “Buna da şükür” yorumunu yaparken, bir başka vatandaş ise, “8 bin 500 lira değil isterse 9 bin 500 lira olsun bir şey fark etmez. Üretim yok. Ben taraftar değilim en azından 12 bin lira olması lazım. 3 tane çocuk okuyorsa ev kiraysa bu adam nasıl geçinecek? Bir gün onlar idare etsinler bu parayla. Reisi cumhurumuz olsun, milletvekillerimiz olsun bir gün 8 bin 500 lirayla idare etsinler öyle kolay mı?” ifadesini kullandı.

“BİR GÖMLEK BİLE 300 LİRA OLMUŞ”

Emeklilik primini doldurmaya çalıştığını ama işten çıkarıldığını anlatan bir vatandaş, asgari ücretler çalıştığını ancak iş yerinin asgari ücreti bile tam vermediğini belirterek, “Zam verseler ne olacak. Ülkedeki pahalılığa göre bu zam az. Bir gömlek bile 300 lira olmuş.” dedi.

Eşi felçli olduğu için kendisi çalışmak zorunda olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Bu şartlarda bu zam az.” şeklinde konuştu.

“VERDİKLERİ GİBİ ALIYORLAR”

Bir vatandaş ise “Asgari ücrete yapılan zam da bir şey ifade etmiyor artık, bununla birlikte ürünlere de zam geliyor. 8 buçuk oldu ama bilmiyorum nasıl olacak düşündürücü.” ifadesini kullandı.

Bir öğrenci de “Verdikleri gibi alıyorlar zaten değişecek pek bir şey olacağını düşünmüyorum.” dedi.