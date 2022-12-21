Mesai sonrası ve hafta sonları nöbetçi kalan eczanelerin sayısının artırılmasını isteyen bir vatandaş, konu ile ilgili şikâyetlerini ÇORUM HABER ihbar hattına iletti. Hafta içi ve hafta sonu üç nöbetçi eczanenin hizmet verdiği Çorum’da nöbetçi eczaneler önünde yoğunluk meydana geliyor.

BUZ GİBİ HAVADA SIRA BEKLİYORLAR

Nöbetçi eczanelerde akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ciddi kuyruklar oluştuğunu ifade eden Arif Tokat isimli vatandaş “Artık eczanelerde ilaç bulmak için eczane eczane geziyoruz. Üstüne bir de akşamları nöbetçi eczanelerde soğuk havada dakikalarca hatta saatlerce sıra bekliyoruz. Aradığımız ilaç yoksa başka nöbetçi eczane bulmak için Çorum’un başka köşesine kadar gidiyoruz. Talebimizi Eczacılar Odası’na da ilettik ancak bir yanıt alamadık. Biz en azından üç olan nöbetçi eczane sayısının beş ya da altıya çıkarılmasını, vatandaşların mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

