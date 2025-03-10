Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6. Sokak üzerinde park halindeki 10 araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilerek zarar verildi.

Araçların zarar gördüğünü farkeden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede araçların motor kaputları, bagaj kapakları, çamurluk ve kapılarının zarar gördüğü tespit edilirken, bazı araçlara isim yazıldığı belirlendi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK