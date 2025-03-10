Olay, Merkez ilçesine bağlı Güvenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Bülbüle ait vede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düvenci Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS