İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucu hakkında silahla tehdit ve hırsızlık suçlarından 11 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü Zeki M.(27)’nin bulunduğu yerin tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Ulukavak Mahallesi İkbal kent civarında ekipleri farkederek kaçmaya başlayan hükümlü polis kovalamacası sonucu girdiği bir binanın bahçesinde yakalandı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK