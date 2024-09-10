Sungurlu’nun tanınan ve sevilen simalarından Volkan Hançeroğlu, hayırseverlerin desteğiyle bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve okul çantası yardımlarını ulaştırdı. İlçede eğitim gören ekonomik durumu yetersiz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yardımlar, ailelerin ve çocukların yüzünü güldürdü.

Çorum Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı, bugün Hançeroğlu'nu ağırlayarak, "2024-2025 Eğitim ve Öğretim sezonunun başlaması ile birlikte ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapmış olduğunuz kırtasiye ve Çanta desteği ile, göstermiş olduğunuz toplumsal sorumluluk ve ulvi vatandaşlık anlayışınız, tarafımdan memnuniyet ile müşahede edilmiştir. Yapmış olduğunuz sosyal çalışmalar için teşekkür eder, hayırlı hizmetlerinizin artarak devamı dilerim" yazılı teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Editör: İHA AJANS