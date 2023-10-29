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Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müşaviri, Çorum’un önceki Belediye Başkanı Zeki Gül, farklı günlerde Vali Dağlı’yı ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundular.

Eğitim camiasından kutlama ziyaretleri ise şöyle:

Çorum Doğa Koleji İdari Koordinatörü Fatih Yanılma, İlköğretim Müdürü Burçin Alben ve Kurumsal İletişim

Uzmanı Gönül Erçel.

Bilgi Çorum Koleji Kurucusu Erkan Çiftçi, İlkokul-Ortaokul Müdürü Murat Özdemir ve Lise Müdürü Nurullah Gündüz.

TED Çorum Koleji Lise Müdürü Duran Balat ve İlköğretim Müdürü Nevzat Işık.

Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz ve beraberindeki heyet.