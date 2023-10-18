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Vali Doç. Dr. Dağlı iade-i ziyaretleri kapsamında Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni de ziyaret etti.



Ticaret Borsası Meclis Başkanı da olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri biraraya gelen Vali Zülkif Dağlı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, birliğin çalışmalarını inceleyerek Yılmaz Kaya’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Yılmaz Kaya ise, nazik ziyareti için Vali Zülkif Dağlı’ya teşekkür etti.