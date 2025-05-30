Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, eşi Ayla Poroy’la birlikte, bir dostlar buluşması için geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gitti.

Poroy, her İstanbul’a gidişinde olduğu gibi, çocukluktan beri en yakın arkadaşlarından biri olan değerli sanatçı İlhan Şeşen’i telefonla arayarak İstanbul’a geldiğini bildirmek istedi. İşte acı haberi o zaman aldı; İlhan Şeşen’i birkaç saat önce kaybetmiştik.

İlhan Şeşen’in cenazesine de katılan Hüseyin Poroy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1955 yılında ilkokuldan, 1960-63 arası Samsun Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmı’ndan, sonra aynı liseden arkadaşı olan İlhan Şeşen’le dostluğunun, en samimi şekilde, aralıksız kendisinin kaybına kadar sürdüğünü belirterek, “Bu güzel insanı sonsuzluğa uğurladık. Başta eşi Arzu olmak üzere, ailesinin ve dostları olarak bizlerin başımız sağolsun” dedi.