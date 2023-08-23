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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Ümit Er, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberlerindeki heyetler Vali Dağlı’yı ziyaret ederek kutladı. Heyetlerin görevinde başarı dileklerini ilettiği Vali Dağlı’da nazik ziyaretleri için teşekkür etti.