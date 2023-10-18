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Vali Zülkif Dağlı son olarak Yeşilay Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette derneğin ilimizdeki çalışmaları ele alındı.



Yeşilay'ın gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele ettiğini belirten Vali Dağlı, bu konuda Yeşilay'ın ilimizde yapacağı tüm çalışmalara sonuna kadar destek olacaklarını dile getirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. Ejder de nazik ziyareti için Vali Dağlı’ya teşekkür etti.