1956 yılında Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun önerisi ile Nisan ayının ilk haftasının Ulusal Kanser Haftası olarak kabul edildiğini kaydeden Vali Dağlı, “Ulusal Kanser Haftası, kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve hastalarımıza destek olmak için bir fırsattır” dedi.

“Kişilerin sağlık bilincinin geliştirilmesi yönünde gösterilecek her türlü çaba, hastalıkların önlenerek sağlıklı bir toplum oluşturulmasında önemli katkıları olacaktır” diyen Dağlı, “Başta sigara ve alkol olmak üzere kansere neden olan alışkanlıklardan uzak durmak, dengeli beslenmek ve spor yapmak kanserden korunmak için yapmamız gerekenler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Kanserle mücadelede önemli olan sadece tedavi değil, aynı zamanda korunma ve erken teşhis de önemlidir. Sağlıklı yaşam tarzı tercihleri yaparak, düzenli sağlık kontrollerine gitmek ve risk faktörlerinden kaçınmak kansere karşı korunmada büyük önem taşır” ifadelerine yer verdi.

Vali Dağlı, “Çorum’da (KETEM) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi olmak üzere Aile Sağlığı Merkezleri ve İlçe Sağlık Müdürlükleri/Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak taramalar yapılmaktadır. Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle yapılacak etkinliklerin bu konudaki farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Hastalarımız için büyük özveri ile mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tedavi süreçlerinde hastalarımızın yanında duran tüm kurum, kuruluş, vakıf ve sivil toplum örgütlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umudumuzu canlı tutalım ve birbirimize destek olalım” dedi.

Editör: SELDA FINDIK