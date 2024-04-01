Çorum'da Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Burhan Sönmez, aldığı oyların kaybolduğunu iddia ederek Çorum İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

"OYLARIM" BULUNSUN!

Bağımsız Aday Sönmez, yaklaşık 1700 oy almasına rağmen, oylarının 170'e kadar düştüğünü belirtti ve "Benim oylarım nerede bulunsun" diyerek sitem etti.

EN ÇOK OYU ALMIŞTIM

Burhan Sönmez, yaptığı açıklamada, Çorum'da 3 partiden sonra en çok oyu kendisinin aldığını belirtti. Oylarında şaibe olduğunu savunan Sönmez, "2 bin küsür oyum varken, 170'e kadar düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Benim 1900'e yakın oyum gitti, bunun hesabını kim verecekse versin. Bana oy veren gönüllüleri Saat Kulesi'nde toplasam 3 bin kişi gelir" dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR