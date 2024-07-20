Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İskilip ilçesine gelen Vali Zülkif Dağlı, Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Hayatın temelinde de okumak olduğuna dikkat çeken Dağlı, insan gelişimindeki en önemli etkenlerden birisinin de kitap okumak olduğuna dikkat çekti.

Öğrencilerden kitap okumayı boş zamanlarda yapılan bir aktivite olarak değil, hayatın bir parçası olarak görmelerini isteyen bulunan Vali Dağlı, “Hayatı algılamak, anlamak ve anlamlandırmak için kitap okumamız lazım. Tatilde hem kitap okuyun, hem spor yapın, hem de müzik dileyin. Sizlerin sağlıklı, donanımlı çocuklar olarak yetişmeniz bizim için çok önemli" dedi.

Editör: İHA AJANS