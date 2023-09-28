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Vali Dağlı son olarak beraberindeki kurum müdürleri ile birlikte ilimiz Laçin ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Dağlı'yı Kaymakam Ali Emre Tekin, İlçe Belediye Başkanı İdris Görükmez ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar karşıladı.

Kaymakamlığın ardından İlçe Belediye Başkanlığı’nı da ziyaret eden Vali Dağlı, çalışma ve projelerle ilgili bilgi aldı.

Vali Zülkif Dağlı ve beraberindeki heyet Laçin’de ayrıca 2012 yılında şehit olan Mehmetçiğimiz Mehmet Coşkun Kılıç’ın ailesini de ziyaret ederek, şehidimiz ve tüm şehitler için dua etti.